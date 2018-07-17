Kasa hırsızlar güvenlik kamerasında

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () FATİH'te girdikleri bir elektronik mağazasında içeride bulunan kasayı açıp içindekileri çalan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerden Yusuf A., ile Salih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahtakale Mahallesinde bulunan bir elektronik mağazasında 25 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda telefonuna gelen alarm mesajı üzerine işyerine giden dükkan sahibi kapının kırılarak açıldığını ve kasanın boşaltıldığını gördü. Polise haber veren işyeri sahibinin şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 4 kişi olan hırsızların güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. İçeri giren hırsızların işyerinde dolaşmaları ve kasayı açtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızları kasada bulunan altın ziynet eşyaları ile 10 bin lira nakit parayı aldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis kısa süre içinde hırsızların kimliklerini tespit etti. Fatih ve Zeytinburnu'nda tespit edilen 4 adrese yapılan baskında şüpheliler Aslan S., Kafur K., Yusuf A. ve Salih K. gözaltına alındı. Şüphelilerin elektronik mağazası dışında ayrıca Kumkapı'da bir başka işyerinden 40 bin lira çaldıkları tespit edildi. Daha önceden hırsızlık, gasp gibi suçlardan polise geliş kayıtları bulunduğu şüphelilerden Aslan S., ile Kafur K., mahkemece serbest bırakıldı. Yusuf F. ve Salih K, ise ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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