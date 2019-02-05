Kaş'ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki otellerde zarar meydana geldi.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle yangın ve AKUT ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bazı evler ve otellerin de zarar gördüğü belirtildi.



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