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Kartal sahilinde ceset bulundu

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () KARTAL  sahilde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kordunboyu Mahallesi sahilde sabah saatlerinde kayalıkların kenarında baygın halde yatan kişiyi...

Kartal sahilinde ceset bulundu

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () KARTAL  sahilde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Kordunboyu Mahallesi sahilde sabah saatlerinde kayalıkların kenarında baygın halde yatan kişiyi gören vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kayalıklardaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri sahile gelerek ceset üzerinde incelemeler yaptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset savcı incelemesinin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ölen kişinin kafasında kan olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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