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Kartal Sahil Yolu'nda kaza

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kartal sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada yaya feci şekilde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. Kaza saat 07.30 sıralarında Kartal sahil yolu Pendik...

Kartal Sahil Yolu'nda kaza

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kartal sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada yaya feci şekilde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Kartal sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi.Ufuk Çoban'ın kullandığı 34 PG 9824 plakalı otomobil  sahil yolunda ilerledği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahaline dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelenemede ismi öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

60-65 yaşlarındaki bir erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Trafik yoğunluğu cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

(FOTOĞRAF)

 

 

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