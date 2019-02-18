Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Kartal'da yangın; dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Yangın...

Kartal'da yangın; dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın  saat 12.00 sıralarında  Soğanlık'taki Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evdeki dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen bir kadın ile bir kız çocuğuna ambulansta müdahele edildi. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. 

 

(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328