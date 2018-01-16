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Kartal'da katı atık toplama merkezinde yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() KARTAL'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı. Atık toplayan işçilerinde içeride olduğu saatte çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi. Olay...

Kartal'da katı atık toplama merkezinde yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() KARTAL'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı. Atık toplayan işçilerinde içeride olduğu saatte çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi.

Olay Kartal, Esentepe Mahallesi, Ersel Sokak'ta bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, atık toplayan işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar hurdalar arasında bulunan plastik ve kağıt atıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen itfaiyeye bildirildi. 
 
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Yangına; Kartal, Pendik, Maltepe,  ve Yakacık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. 

(FOTOĞRAFLI)

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