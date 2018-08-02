Kars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandı

KARS’ın Arpaçay İlçesinde ekili arpa tarlasında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 6 dönümlük arpa kül oldu.Arpaçay ilçesine Akçalar köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırasında Levent Göğçe’ye ait arpa ekili 60 dönümlük tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte tarlada yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, yakındaki tarlaya koştu. Yaklaşık 40 kişi, ellerinde dirgen, kürek ve elbiseler ile yangına müdahale etti. Bu sırada birkaç kişi de traktörlerle tarlayı sürüp alevlerin önüne topraktan set çekti. Rüzgarın yön değiştirmesi ve yağan yağmurla birlikte yaklaşık 20 dakikalık müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm arpa yandı. Bir süre sonra olay yerine ulaşan Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri de yangının tekrar alevlenmesi ihtimaline karşın önlem aldı.Tarla sahibi Levent Göğçe, “Komşularımdan ve köylülerimden Allah razı olsun. Canla başla çalıştılar ve el birliği ile yangını söndürdük. 60 dönümlük arazimizden yaklaşık altı dönüm arpa kül oldu. Buna da şükür. Yağmur yağmasaydı, belki de tarlanın tamamı yanabilirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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