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Karşıyaka'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir kahveye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi...

Karşıyaka'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir kahveye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka'daki bir kahvede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, kahve önünde bekleyen bir motosikletlinin minibüsteki kişilere poşet içerisinde uyuşturucu vermesinin ardından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınınken, şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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