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Karşı şeride geçen TIR, başka bir TIR'a çarptı: 1 yaralı

KONYA’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR’a çarptı. Kazada kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Ereğli-Adana yolunun 10’uncu...

Karşı şeride geçen TIR, başka bir TIR'a çarptı: 1 yaralı
KONYA’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR’a çarptı. Kazada kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ereğli-Adana yolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Bayram Uslu yönetimindeki 03 ZB 304 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Adana istikametinden Konya istikametine giden Ömer Dilekli yönetimindeki 01 YN 990 plakalı kargo TIR’ı ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan TIR sürücülerinden Bayram Uslu, kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Bayram Uslu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer TIR sürücüsü Ömer Dilekli ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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