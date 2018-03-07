Kars'taki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

KARS’ta 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi'nde 3 Mart'ta meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Çakaz yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis, kaçan şüphelilerinin yakalanması için 35 ekip ve 207 personel ile 41 ev ve iş yeri ile 3 otomobilde arama yaptı. Olayın 17 şüphelisi arasında yer alan S.S., iddiaya göre, olayda kullandığı tabanca ile Kars'ta; R.S., E.A. ile H.S. de yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin'in Borçka ilçesinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.S., H.S., Y.Ç. R.S., E.A, ve M.B. yoğun güvenlik önlemleri altında, zırhlı araçlara adliyeye sevk edildi. Önceki gün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ç., Ö.F.C. ve B.C.'nin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



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