Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE ASLA YENİLGİYE UĞRATAMAZSINIZ
Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı
KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' operasyonunda; 1963 kişi sorgulanırken, aranan 1 kişi yakalandı ve 15 sürücüye para cezası uygulandı. Yurt genelinde, eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması...
GÜVENLİK 15.10.2019, 12:31
KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' operasyonunda; 1963 kişi sorgulanırken, aranan 1 kişi yakalandı ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.
Yurt genelinde, eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Kars'ta kent merkezi ve ilçelerde, 59 ekip ve 219 kişilik personelin katılımıyla yapılan denetim ve uygulamalarda, 1963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişiye tebligat yapan ekipler, 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye idari işlem uyguladı. Aranan 1 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, umuma açık 102 yeri kontrol etti. 1 iş yeriyle ilgili 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, 260 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.
Yurt genelinde, eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Kars'ta kent merkezi ve ilçelerde, 59 ekip ve 219 kişilik personelin katılımıyla yapılan denetim ve uygulamalarda, 1963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişiye tebligat yapan ekipler, 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye idari işlem uyguladı. Aranan 1 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, umuma açık 102 yeri kontrol etti. 1 iş yeriyle ilgili 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, 260 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2