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Kars'ta HDP ve DBP binalarında alternatif mahkemeler kurulmuş

KARS, () - KARS'ta PKK/KCK operasyonu kapsamında HDP ve DBP il, ilçe yeni ve eski başkanlarından oluşan 14 kişi tutuklandı. Tutuklananların HDP- DBP binalarını kullanarak, vatandaşların adli makamlarla irtibatlarını ortadan kaldırıp kendi...

Kars'ta HDP ve DBP binalarında alternatif mahkemeler kurulmuş

KARS, () - KARS'ta PKK/KCK operasyonu kapsamında HDP ve DBP il, ilçe yeni ve eski başkanlarından oluşan 14 kişi tutuklandı. Tutuklananların HDP- DBP binalarını kullanarak, vatandaşların adli makamlarla irtibatlarını ortadan kaldırıp kendi alternatif yargı örgütlendirmesini oluşturdukları öne sürüldü.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada geçen 2 Aralık günü Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Digor İlçe Emniyet Amirliğince ortaklaşa yürütülen eş zamanlı operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 5'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, DBP İl Eşbaşkanları Y.Ç. ve Ö.F., HDP İl Eşbaşkanı S.S., HDP Digor İlçe Eşbaşkanı E.B., DBP Kağızman İlçe Eşbaşkanları A.B. ve B.Y., HDP Kağızman İlçe Eşbaşkanı A.S., DBP İl Genel Meclis Üyesi M.D, DBP Kağızman Belediye eski Başkan Yardımcısı Ç.Ö., DBP Kars İl Eski Eşbaşkanı Ş.M., DBP Kağızman İlçe Eski Eşbaşkanı K.A. HDP Kağızman İlçe Eski Eşbaşkanı T.G., DBP Kağızman ilçe teşkilatında yönetim kadrosunda görevli M.K. ve R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KENDİ YARGI ÖRGÜTLENMELERİNİ KURMUŞLAR
Valilik açıklamasında tutuklananların PKK/KCK terör örgütünün sözde demokratik özerliğin inşası kapsamında il ve ilçelerdeki HDP-DBP binalarını kullanarak vatandaşların adli makamlarla irtibatlarını ortadan kaldırıp kendi alternatif yargı örgütlendirmesini oluşturdukları kaydedildi. Şüphelilerin, taraflar arasındaki borç- alacak anlaşmazlığı, kız kaçırma, kavga gibi olaylara müdahil olup, ülkemizdeki mevcut yargı sistemini devre dışı bırakarak örgütün sözde yargı ayağını (adalet komisyonları) oluşturdukları belirtildi.

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