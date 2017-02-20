Kars'ta FETÖ operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı

KARS'ta başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 35'i eski polis olmak toplam 44 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Kars merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kanun Hükmündeki Kararlanameler (KHK) ile devlet memurluğundan çıkarılan ve ByLock kullandıkları gerekçesiyle 3'ü 4'üncü sınıf emniyet müdürü, 3 emniyet amiri, 10 komiser olmak üzere toplam 41 eski emniyet personelinden 37'si yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 35 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemi devam ediyor. Eski emniyet mensuplarından 4'ü ise aranıyor.

BYLOCK KULLANAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan KOM ekiplerinin Kars'ta yaptığı operasyonlarda ByLock kullandıkları gerekçesiyle 13'ü Kars Kafkas Üniversitesinden olmak üzere İl Müftülüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, PTT ve İl Sağlık Müdürlüklerinden KHK ile devlet memurluğundan çıkarılan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunlardan 6'sı Kars Kafkas Üniversitesinden olmak üzere 9 şüpheli tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 kişi aranırken, 2 kişi hakkında işlemler sürüyor.



