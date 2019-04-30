Kars merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

KARS Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 askerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin, kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, TSK içerisindeki örgüt üyeleri ile haberleştiği belirlendi. TSK içinde faaliyet gösteren örgüt üyeleri tek tek tespit edildi. Ardından da Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Nisan günü operasyon için düğmeye basıldı. Kars ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Nevşehir, Elazığ ve Tunceli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 binbaşı ve 5 astsubay gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından dün adlieyeye sevk edilen askerlerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı getirilerekl, serbest bırakıldı.

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