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Kars merkezli FETÖ operasyonunda 3 asker tutuklandı

KARS merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 askeri personelden 3’ü tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü,...

Kars merkezli FETÖ operasyonunda 3 asker tutuklandı
KARS merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 askeri personelden 3’ü tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. 12 Mart'ta ildeki kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin, TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı, örgüt ile irtibatı olduğu değerlendirilen TSK mensuplarına yönelik, Kars merkezli Ankara, Kayseri, Uşak, Samsun, Hakkari, Yozgat, Burdur, Sivas, Şırnak olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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