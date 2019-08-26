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Kars Esnaf Odaları Birliği Başkanı Burulday kazada yaralandı
KARS Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burulday'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kaza, Selim ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara'da...
GÜVENLİK 26.08.2019, 08:15
KARS Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burulday'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.
Kaza, Selim ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara'da yapılan toplantıya katılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Kars'a uçak olmayınca Erzincan uçağına bindi. Bugün sabah saatlerinde Erzincan'a varan Burulday, burada bekleyen kuruma ait 36 ES 536 plakalı otomobille Kars'a gitmek üzere yola çıktı. Sabah 08.00 sıralarında Selim ilçesine ulaşan Burulday'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki petrol istasyonuna ait reklam panolarına çarprak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Burulday'ı otomobilden çıkararak ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Bilinci yerinde olan Burulday'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, Selim ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara'da yapılan toplantıya katılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Kars'a uçak olmayınca Erzincan uçağına bindi. Bugün sabah saatlerinde Erzincan'a varan Burulday, burada bekleyen kuruma ait 36 ES 536 plakalı otomobille Kars'a gitmek üzere yola çıktı. Sabah 08.00 sıralarında Selim ilçesine ulaşan Burulday'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki petrol istasyonuna ait reklam panolarına çarprak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Burulday'ı otomobilden çıkararak ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Bilinci yerinde olan Burulday'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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