Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılar

ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında pazar tezgahlarındaki karpuz ve soğanlar arasında uyuşturucu aradı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 100 polisin katıldığı...

Karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılar
ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında pazar tezgahlarındaki karpuz ve soğanlar arasında uyuşturucu aradı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 100 polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarına girerek, karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu araması yaptı. Bin 114 kişi ile 391 araç ve 37 iş yerinin kontrol edildiği operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 araç sürücüsüne ise 2 bin 253 TL idari para cezası kesildi. 
Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.