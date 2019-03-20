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Karnına bariyer saplanan İranlı çocuk, kurtarılamadı

TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yapan  İran plakalı otomobilde karnına bariyer saplanan İran uyruklu Aram Ghasemzadehrezaei (12), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün öğle saatlerinde Akoluk Mahallesi'nde...

Karnına bariyer saplanan İranlı çocuk, kurtarılamadı
TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yapan  İran plakalı otomobilde karnına bariyer saplanan İran uyruklu Aram Ghasemzadehrezaei (12), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün öğle saatlerinde Akoluk Mahallesi'nde Gümüşhane- Trabzon Karayolu'nda meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden İran uyruklu Solmaz Ghasemzadehrezaei'nin kullandığı 72 E 70010 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü ile beraberinde bulunan Alireza Jaliljamshidi ve Radin Jaliljamshidi'nin yaralandığı kazada otomobilin arka koltuğunda oturan 12 yaşındaki Aram Ghasemzadehrezaei'nin karnına bariyer saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan çocuğu, karnına saplanan bariyeri keserek, çıkardı. Küçük çocuk ve diğer yaralılar, ambulanslar ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Ancak Aram Ghasemzadehrezaei, doktorların tüm çabalarına rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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