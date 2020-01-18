Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3)
KAYIP KARDEŞLERDEN SEVİNÇLİ HABER GELDİ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), akşam saatlerinde Şanıurfa kent merkezinde bulundu. Topçu Meydanında Çocuk Şube Kayıp Arama ekipleri tarafından fark edilen Baturalp kardeşler, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin karne korkusu yüzünden evden ayrıldıklarını yolda otostop yaparak Şanlıurfa kent merkezine geldikleri öğrenildi. Geceyi bir binan giriş katındaki merdiven arasında yatarak geçirdikleri öğrenilen çocukların çok üzgün oldukları görüldü. Müjdeli haber çocukların Siverek’te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfa’ya geldi.
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () -
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016