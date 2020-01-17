Karnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sabah saatlerinde Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini alan iki kardeş kayıplara karıştı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sabah saatlerinde Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini alan iki kardeş kayıplara karıştı.
İlçenin Abdalağa Mahallesi'nde oturan Baturalp ailesinin 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Melike Baturalp ve 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp sabah saatlerinde aynı mahallede bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini aldı. Okuldan ayrıldıktan sonra eve gitmeyen iki kardeşi merak eden ailesi çocukları aramaya başladı. Tüm aramalara rağmen çocuklara ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. Yaklaşık 13 saattir kayıp Baturalp kardeşlerin bulunması için sosyal medyadan resimleri paylaşılarak görenlerin haber vermesi istendi. Polisin ortaokul öğrencisi Melike ve Bünyamin’in bulunması için çalışması sürüyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016