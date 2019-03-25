Karlov suikastının kritik ismi savunma yaptı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili 13'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Eski MİT personeli olan davanın tutuklu sanıklarından Vehbi Kürsad Akalın'dan, Karlov ile ilgili istihbari bilgileri topladığı iddia edilen sanık Hüseyin Kötüce savunma yaptı. Kötüce, suçlamaları kabul etmedi.Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, dosyaya giren evrakı okudu. Başkan Otçu, bazı sanıklar hakkında örgüt üyeliğinden farklı mahkemelerde de yargılama sürdüğünü, bu sanıklar yönünde mahkemeye birleştirme talebinin ulaştığını belirtti.SEGBİS TARTIŞMASIDosyaya giren belgelerin okunmasının ardından eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı ve FETÖ'nün MİT'teki örgüt üyelerinin ağabeyi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Kötüce'nin savunmasına geçildi. Sanık avukatı Hande Berktin, müvekkilinin savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını, aksi takdirde mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunacağını ifade etti. Bunun üzerine söz verilen duruşma savcısı, SEGBİS kaydının mahkeme tarafından kullanılmasının zorunlu olmadığını hatırlatarak, sanık avukatının talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme de sanık avukatının talebinin reddedildiğini belirterek, sanığın savunmasına geçilmesini istedi.'BU DOSYANIN İÇİNE NASIL GİRDİM?'Sanık Hüseyin Kötüce, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olduğunu, BTK’ya sınavla girdiğini söyledi. Kurumun, Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptığını anlatan sanık Kötüce, "Gerek üniversite yıllarında, gerekse çalıştığım yıllarda çalıştığım arkadaşlar ve amirlerimden saygı gördüm. Kuruma 6 Aralık 2013'te girdim. Burada hesabını veremeyeceğim bir işim olmadı. Bu dosyanın içine nasıl girdim? Örnekleri ancak 80 darbesi sırasında yaşananlara benzer bir olayla bu dosyanın içine dahil edildim. 28 Şubat 2017’de işten evime giderken, İstanbul yolunda aracımın önü kesildi. Ellerime ters kelepçe takıp, yüzüme çuval geçirerek, siyah renkli bir minibüse konularak kaçırıldım" dedi.'SORGUM SIRASINDA 'YUSUF' DİYE SESLENİYORLADI'Sorgusu sırasında MİT tarafından kaçırıldığını anladığını söyleyen Kötüce, "Bana Ankara’da aynı evde kaldığım Mustafa Özgür Gültekin ile irtibatım olduğu için alındığımı söylediler. Sorgu sırasında bana 'Yusuf' diye sesleniyorlardı. Ben adımın 'Yusuf' olmadığını söylediğimde, 'sus sen Yusuf'sun' diyorlardı. İşkence altında aldıkları ifadeleri zorla imzalattılar. Sorgu bitince beni bir yol kenarına bıraktılar. Buradan da emniyete gidip teslim olmamı söylediler" diye konuştu.'1,5 YILDIR YÜZLEŞECEĞİM BU GÜNÜ BEKLEDİM'İddianamede, Vehbi Kürsat Akalın’dan Karlov hakkında bilgiler istediğini, koruması olup olmadığını sorduğunu ve bu bilgileri üstlerine iletmekle suçlandığını belirten Kötüce, "Biz birbirimizi tanımıyoruz ki bilgi isteyim. Savcılıkta bu kişiyle yüzleşmek istedim ancak bu gerçekleşmedi. Evet, emniyetteki ifademde onunla ilgili ifade verdim ancak bunların hiçbiri doğru değil. Ben 1,5 yıldır yüzleşeceğim bu günü bekliyordum. Bu mahkemeye kadarki tüm ifadelerim tehdit, işkence ve baskı altında alındığı için kabul etmiyorum" diye konuştu.‘MUSTAFA PEHLİVANOĞLU’NUN YAŞADIKLARINI YAŞADIM'Davanın sanıklarından Şahin Sögüt'le aynı iş yerinde çalışmak dışında bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Kötüce, hakkında ifade veren kişilerin de mahkemede dinlenilmesini talep etti. İddianamenin çelişkilerle dolu olduğunu, ancak çok ağır bir suçlamayla mahkeme huzurunda olduğunu söyleyen Kötüce, şöyle konuştu:"Bugün bir cinayet şüphelisi olarak karşınızdayım. Son dönemde filmi yapılan 80 darbesinin mağdurlarından Mustafa Pehlivanoğlu’nun yaşadıklarını yaşadım. O da tıpkı binim gibi işlemediği bir cinayeti işkence altında kabul etmeye zorlanıyor ve kabul ediyor. Ancak ben işkence altında bile bu suçlamayı kabul etmedim. Hiçbir suç işlemedim, hiçbir suç için bilgi istemedim, ülkemin zor durumda bırakacak hiçbir suçun içinde yer almadım, hiçbir terör örgütüne üye olmadım, hayatım boyunca elime silah bile almadım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum."Duruşma, Kötüce’nin avukatının savunmasıyla devam ediyor.