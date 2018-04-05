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Karlov suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'abi'si gözaltına alındı

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'FETÖ içindeki abi'si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim...

Karlov suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'abi'si gözaltına alındı

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'FETÖ içindeki abi'si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Ş.S. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık 2016 tarihindeki Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının ardından polis tarafından ölü ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve bugüne kadar 3'ü eski polis, 7 kişi tutuklanmıştı. Savcılık kaynakları, soruşturmada sona yaklaşıldığını belirtirken, olayın karanlıkta kalan yönlerini aydınlatacak önemli 1 kişiye ulaştı. Yapılan operasyon sonucu saldırgan Altıntaş'ın 'örgüt içindeki abi'si olduğu tespit edilen, 'Ahmet' kod adlı Ş.S., Ankara'da gözaltına alındı. Savcılık tarafından saldırıdan sonra Altıntaş'ın mail adresine ulaşılmış; ancak saldırının hemen ardından maillerin silindiği belirlenmişti. Mailleri silen kişinin Ş.S. olduğunu değerlendiren savcılık, olayla ilgili Mevlüt Mert Atıntaş'ı yönlendirenin ve suikast planlarını ona iletenin de aynı kişi olduğu üzerinde duruyor. Ş.S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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