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Karla mücadele aracının altında kalarak öldü

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki ilçesinde karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin altında kalan 59 yaşındaki Abdurrahman Orbay öldü. Bitlis’in Mutki İlçesi'ne bağlı Dağlık Köyü'nde karla...

Karla mücadele aracının altında kalarak öldü

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki ilçesinde karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin altında kalan 59 yaşındaki Abdurrahman Orbay öldü.
Bitlis’in Mutki İlçesi'ne bağlı Dağlık Köyü'nde karla mücadele çalışması yapan ekiplerini izleyen Abdurrahman Orbay, iş mikanasının arkasında dururken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. İş makinesinin altında kalaraka ağır yaralanan Orbay, köylüler tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Orbay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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