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Karla kaplı yolda kayan cip eve çarptı: 5 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan cip, taklalar atarak evin duvarına çarptı. Yan duran cipteki 5 kişi yaralandı. Kaza, Gölcük Nusretiye Köyü'nde meydana geldi....

Karla kaplı yolda kayan cip eve çarptı: 5 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan cip, taklalar atarak evin duvarına çarptı. Yan duran cipteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Gölcük Nusretiye Köyü'nde meydana geldi. Halim Guruplar yönetimindeki 34 BN 2828 plakalı cip, karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan cip, taklalar atarak yolun altında kalan evin duvarına çarptı. Yan duran cipte bulunan 5 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Hafif yaralanan Halim Guruplar, Bahriye Guruplar, Seyfi Kansu, Fatma Kansu ve Zuhal Ballı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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