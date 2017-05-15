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Karkamış'ta 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP Valiliği, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, 15 gün süreyle yeniden 'Özel...

Karkamış'ta 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması
GAZİANTEP Valiliği, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, 15 gün süreyle yeniden 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere sınır özel güvenlik bölgesi uygulamasının süresinin uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 15 Mayıs 2017 - 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır."

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