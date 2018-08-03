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Karkamış'ta 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile DEAŞ terör örgütünden temizlenerek Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne geçen Suriye'nin Cerablus kentine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, yeniden 15 gün...

Karkamış'ta 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile DEAŞ terör örgütünden temizlenerek Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne geçen Suriye'nin Cerablus kentine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, yeniden 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.
Gaziantep Valiliği, uzun süredir Karkamış'ın sınır hattındaki Beşkılıç ile Türkyurdu mahalleleri arasındaki bölgede sürdürdüğü 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın 17 Ağustos'a kadar süreceği belirtilerek, şöyle denildi:
"Son günlerde, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu' nun 32/A maddesi gereğince; Köprübatı Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Karkamış Türk Yurdu Hudut Karakolu, Türkyurdu Şehit F.Oğuzcan Hudut Karakolu Bölgesinde , 03 Ağustos Cuma günü saat 17.00' den başlayıp 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00' de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre, 03 Ağustos 2018-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrölü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlürlüğünce yapılacaktır."

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