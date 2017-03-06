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Karkamış'ta 13'üncü kez Özel Güvenlik Bölgesi uygulaması

GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, 13'üncü kez 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik...

Karkamış'ta 13'üncü kez Özel Güvenlik Bölgesi uygulaması
GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, 13'üncü kez 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere sınır özel güvenlik bölgesi uygulamasının süresinin uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 06 Mart 2017 - 20 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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