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Karkamış sınırında 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesi ile komşu olan Karkamış İlçesi'ndeki sınır hattında bulunan alanı,...

Karkamış sınırında 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesi ile komşu olan Karkamış İlçesi'ndeki sınır hattında bulunan alanı, 10'uncu kez aldığı kararla 15 gün süreyle daha 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 23 Ocak 2017 - 06 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır."

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