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'Karın seni şu anda aldatıyor' telefonu faciasını polis önledi

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde gece vardiyasında çalışırken kendisini arayan bir kişinin uyarısıyla gittiği evinde eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Vaktinde olay yerine gelen polis, gizli...

'Karın seni şu anda aldatıyor' telefonu faciasını polis önledi

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde gece vardiyasında çalışırken kendisini arayan bir kişinin uyarısıyla gittiği evinde eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Vaktinde olay yerine gelen polis, gizli aşk cinayetinin önüne geçti. 
Çalıtığı fabrikada gece vardiyasında olan 29 yaşındaki N.U.'yu telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, "Karın seni şu anda evinde aldatıyor" ihbarında bulundu. Telefondaki kişinin söyledikleri karşısında çılgına dönen N.U., yanına birkaç arkadaşını alarak saat 23.30 sıralarında Zafer Mahallesi 22 Sokak'taki evine geldi. N.U. yaklaşık 20 dakika boyunca zile basmasına rağmen kapı açılmadı.
Arkadaşlarıyla birlikte oturduğu apartmanın çevresini saran N.U., bu sırada kaçmaya çalışan evli 2 çocuk babası Serkan D.'yi yakaladı. Büyük öfkeyle Serkan D.'ye vurmaya başlayan N.U., ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu sırada eve giren polis, bir çocuk annesi 26 yaşındaki Ş.B.U.'yu ekip otosuna bindirerek kocasının saldırısından korudu.
'İŞ KONUŞUYORDUK'
Aldığı yumruk darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan Serkan D., emniyete götürüldükten sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede Serkan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 
Hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürülen Serkan D. ile Ş.B.U.'nun, "Biz iş konuşuyorduk" dediği belinrtildi. Ş.B.U. ve Serkan D.'nin Nazilli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları bildirildi.

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