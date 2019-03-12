Karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıktı

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), () - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden G.A.'nın (16), yapılan kontrolde, 2 aylık hamile olduğu belirlendi. Ailesinin G.A.'yı nişanladığı E.A. (17), gözaltına alındı. Hakkında şikayetçi olunmayan E.A., sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

​Çivril ilçesinde yaşayan G.A., 10 Mart Pazar günü, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Çivril Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde, G.A.'nın 2 aylık hamile olduğu tespit edildi. G.A.'nın reşit olmaması nedeniyle durum, polise bildirildi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında G.A.'nın, nişanlısı olduğunu söylediği E.A. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan G.A.'nın, E.A. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ise G.A.'nın ailesinin şikayetçi olmaması üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.