Karın ağırlığına dayanamayan eczanenin tentesi çöktü

KONYA'da kar birikintisi nedeniyle bir eczanenin tentesi çöktü. Gündüzleri onlarca kişinin altından fgeçtiği tentenin gece vakti çökmesi olası bir üzücü olayı önledi.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemal Sonkaya'ya ait eczanenin tente kısmında kar birikintisi oluştu. Karın ağırlığına dayanamayan tente büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında tentenin altından kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sonkaya şunları söyledi: "Bir haftadır böyle birşey olacağını bekliyorduk. İlgili yerlere haber verdik ama muhatap bulamadık. Gündüzleri işyerine onlarca kişi geliyor. Dükkanın önünden geçenler hariç. Allah korusun gündüz olsaydı bu olay facia olabilirdi" dedi.

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