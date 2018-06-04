YALOVA, () - CUMHURBAŞKANINA hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı (1)
YALOVA, () - CUMHURBAŞKANINA hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
04 Haziran 2018 Pazartesi 13:07
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