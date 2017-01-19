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Kargoyla gönderilen bilgisayar kasasında esrar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bir kargo şirketinde arama yapan polis, bilgisayar kasasına gizlenmiş 250 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize...

Kargoyla gönderilen bilgisayar kasasında esrar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bir kargo şirketinde arama yapan polis, bilgisayar kasasına gizlenmiş 250 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan kargoyla kente uyuşturucu getirileceği istihbaratını aldı. Tepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde kargo şirketlerine bu sabah giden ekipler, Batman ve ilçelerinden gelecek teslimatları inceledi. Ardından teslimatları 'Zeta' adlı narkotik köpeğiyle kontrol etti. Köpeğin tepki verdiği paketi açan ekipler, çıkan bilgisayar kasasının hard disk bölümünde, baharat paketiyle kaplanmış poşette, 250 gram esrar buldu.
Polis, kargo şirketinde alıcının gelmesini bekledi. 30 dakika sonra şirkete gelen 21 yaşındaki R.B., paketi teslim alınca gözaltına alındı. Kargoyu gönderen M.Ç.'nin de Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
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