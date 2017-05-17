Kargoya verilen su pompasından uyuşturucu hap çıktı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de polisin yaptığı operasyonda, su pompası ve dalgıç motoru içinde 60 bin 168 captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 2'si Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli 2 kişinin bir kargo şirketi aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Harekete geçen ekipler, Çamişerif Mahallesi Uray Caddesi'ndeki bir kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler, 2 Suriyelinin Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere 2 metre boyunda silindir şeklinde su pompası ve bir metre uzunluğunda 2 dalgıç motoru teslim ettiğini belirledi. Su pompası ve dalgıç motorlarının içinde da arama yapan ekipler, 60 bin 168 captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2'si Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı.

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