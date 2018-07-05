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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

KAYSERİ’de Kazancılar Çarşısında bir giyim mağazasına gelen kargonun açılmasıyla çevreye yayılan ve geniz yakan koku nedeniyle rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kokunun kıyafetlere sürülen amonyak sülfür olduğu belirtilen...

Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
KAYSERİ’de Kazancılar Çarşısında bir giyim mağazasına gelen kargonun açılmasıyla çevreye yayılan ve geniz yakan koku nedeniyle rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kokunun kıyafetlere sürülen amonyak sülfür olduğu belirtilen omlayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Kayseri’nin merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kazancılar Çarşısı olarak bilinen mağazaların bulunduğu iş merkezindeki bir giyim mağazasına içerisinde ürünlerin bulunduğu kargo geldi. Kutudan çıkartılan poşetlerden biri açıldığında sıvı bir maddeden çevreye yayılan ve genizleri yakan koku hem çalışanları hemde müşterileri rahatsız etti. Mağazada çalışan 5 personel ile 5 müşterinin baygınlık geçirmesi nedeniyle zehirlenme şüphesiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine, UMKE, AFAD, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde gaz ölçümü yaptı. Yetkililer ise maddenin amonyak sülfür olduğunu ve kargo aracında fazla dolaştırılınca zehirli bir gaza dönüşmüş olabileceğini öne sürdüler.  Zehirlenen kişilerin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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