Kargo kolisinden 12 ruhsatsız tüfek çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde ilçeye kaçak ve ruhsatsız av tüfekleri sokulduğunu belirleyen polis, kargo ile gelen bir kolide 12 kaçak av tüfeği ele geçirdi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye ruhsatsız ve kaçak av tüfekleri sokulduğunu belirleyerek, araştırma yaptı. Araştırmada tüfeklerin kargo aracılığıyla gönderildiğini tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, bir kargo firmasında önlem aldı. Konya'dan gelen bir koliyi açan polis, kaçak ve ruhsatsız 12 av tüfeği ele geçirdi. Tüfeklerin ruhsatsız olarak Konya'dan gönderen firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Çorlu polisinin ele geçen tüfekler üzerinde yaptığı incelemede, iki hafta önce Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçen 8 av tüfeği ile aynı olduğu belirlendi. Polis, bu yönde de soruşturmasını sürdürüyor.

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