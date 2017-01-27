Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Kargo kolisinden 12 ruhsatsız tüfek çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde ilçeye kaçak ve ruhsatsız av tüfekleri sokulduğunu belirleyen polis, kargo ile gelen bir kolide 12 kaçak av tüfeği ele geçirdi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro...

Kargo kolisinden 12 ruhsatsız tüfek çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde ilçeye kaçak ve ruhsatsız av tüfekleri sokulduğunu belirleyen polis, kargo ile gelen bir kolide 12 kaçak av tüfeği ele geçirdi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye ruhsatsız ve kaçak av tüfekleri sokulduğunu belirleyerek, araştırma yaptı. Araştırmada tüfeklerin kargo aracılığıyla gönderildiğini tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, bir kargo firmasında önlem aldı. Konya'dan gelen bir koliyi açan polis, kaçak ve ruhsatsız 12 av tüfeği ele geçirdi. Tüfeklerin ruhsatsız olarak Konya'dan gönderen firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Çorlu polisinin ele geçen tüfekler üzerinde yaptığı incelemede, iki hafta önce Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçen 8 av tüfeği ile aynı olduğu belirlendi. Polis, bu yönde de soruşturmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.