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Kargo kamyonu ile kaçak eşya sevkiyatına 5 gözaltı
GÜVENLİK 31.01.2020, 16:13
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonda 18 bin 384 kaçak eşya ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a kaçak eşya sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında belirlenen özel kargo şirketine ait kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 16 bin 225 güneş gözlüğü, 454 adet taşınabilir şarj cihazı, 1475 adet kol saati, 230 adet parfüm kutusu ele geçirildi. Toplam 18 bin 384 kaçak eşyaya el konuldu. Olayla ilgili 5 kişi, '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a kaçak eşya sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında belirlenen özel kargo şirketine ait kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 16 bin 225 güneş gözlüğü, 454 adet taşınabilir şarj cihazı, 1475 adet kol saati, 230 adet parfüm kutusu ele geçirildi. Toplam 18 bin 384 kaçak eşyaya el konuldu. Olayla ilgili 5 kişi, '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
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