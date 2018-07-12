Kargo aracının çarptığı genç hayatını kaybetti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken kargo aracının çarptığı Batuhan Namlıtürk (16), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, D-100 karayolu Kervan kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Alper Özdemir yönetimindeki 34 BT 2857 plakalı kargo aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Namlıtürk'e çarptı. Kazada, Batuhan Namlıtürk hayatını kaybetti. Namlıtürk'e çarpan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.
Olay yerine gelen Namlıtürk'ün yakınları sinir krizleri geçirdi. Batuhan Namlıtürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken kargo aracının çarptığı Batuhan Namlıtürk (16), hayatını kaybetti.