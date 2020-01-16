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Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi
GÜVENLİK 16.01.2020, 10:25
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde Beyşehir- Konya karayolu üzerinde yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, koliler içerisinde Y.G., M.G., O.Y. ve M.S.'ye ait olduğu tespit edilen izinsiz olarak üretilmiş, yasal olmayan yollarla satışı yapılarak kargo şirketi aracılığıyla diğer illere gönderilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde Beyşehir- Konya karayolu üzerinde yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, koliler içerisinde Y.G., M.G., O.Y. ve M.S.'ye ait olduğu tespit edilen izinsiz olarak üretilmiş, yasal olmayan yollarla satışı yapılarak kargo şirketi aracılığıyla diğer illere gönderilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu.
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