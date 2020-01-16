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Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)
GÜVENLİK 16.01.2020, 21:34
3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST
Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi. Malzemelerin sahibi olduğu tespit edilen M.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.G., M.G. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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