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Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada izin belgesiz üretilen toplam 173 av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu Bayındır mevkiinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu....
GÜVENLİK 12.12.2019, 23:39
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada izin belgesiz üretilen toplam 173 av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu Bayındır mevkiinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada M.Y.'ye ait 101 yarı otomatik av tüfeği, F.M.T.'ye ait 60 pompalı av tüfeği, M.Y.'ye ait 4 av tüfeği, S.Ö.'ye ait 8 yarı otomatik av tüfeği olmak üzere toplam 173 adet izin belgesiz olarak ürelitmiş av tüfeği ile 65 av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine el konulurken, silah sahipleri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu Bayındır mevkiinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada M.Y.'ye ait 101 yarı otomatik av tüfeği, F.M.T.'ye ait 60 pompalı av tüfeği, M.Y.'ye ait 4 av tüfeği, S.Ö.'ye ait 8 yarı otomatik av tüfeği olmak üzere toplam 173 adet izin belgesiz olarak ürelitmiş av tüfeği ile 65 av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine el konulurken, silah sahipleri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
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