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Kardeşler arsa paylaşımında çatıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

BURSA'da Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında dedelerinden miras kalan arsanın paylaşımı sırasında silahlı çatışma çıktı. Yaralanan Bozkurt kardeşler, hastanede tedaviye alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doburca...

Kardeşler arsa paylaşımında çatıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
BURSA'da Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında dedelerinden miras kalan arsanın paylaşımı sırasında silahlı çatışma çıktı. Yaralanan Bozkurt kardeşler, hastanede tedaviye alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58), dedelerinden miras kalan arsanın paylaşımı sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Bozkurt belinden çıkardığı silahla kardeşine ateş etti. İsmail Bozkurt da aracından aldığı av tüfeği ile karşılık verdi. Hasan Bozkurt başından, kardeşi İsmail Bozkurt ise bacaklarından yaralandı.
Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekirge Devlet ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hasan Bozkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 boş kovan ve kartuş bulundu. 

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