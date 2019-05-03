Kardeşler arasında 'arazi' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, iddiaya göre kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özdemir köyünde meydana geldi. Mehmet Hanifi Ünal (47) ve oğlu İsa (19) ile kardeşi Nazim Ünal (24) ve ağabeyi Alaattin Ünal (63) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi de yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Hanifi Ünal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patnos ve Ağrı Devlet Hastaneleri'ne kaldırılan İsa Ünal ile amcaları Nazim ve Alaattin Ünal'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası köyde geniş güvenlik önlemi aldı.