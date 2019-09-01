Kardeşinin ölümüne neden olan ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

BURSA'da kardeşi Yunus Emre Akyol'u (9), darbettikten sonra ilaçlama tankına atarak ölümüne neden olan Ömer Faruk Akyol (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Ömer Faruk Akyol'un ''Olay günü bana küfür ederek bağırdı. Bana 'ağabey' demiyor ve lakap takıyordu, bir anlık öfkeyle hareket ettim'' şeklindeki ifadesine yer verildi. Baba Hüseyin Akyol ise oğlu Ömer Faruk Akyol'dan şikayetçi olmayarak, ''Bir oğlumu mezara diğer oğlumu cezaevine yolladım. Kimden, ne için şikayetçi olayım?" dedi.

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi'nde 31 Temmuz 2019 tarihinde meydana geldi. Çocukları Yunus Emre Akyol'un akşam olmasıyla eve gelmediğini fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve arama-kurtarma ekipleri, Yunus Emre Akyol'u 2 kilometrelik alanda 6 saat boyunca aradı. Bu sırada Akyol ailesine ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içerisine bakan ekipler, Yunus Emre Akyol'un cesedini buldu. Jandarma ekipleri, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un çelişkili ifadeler vermesi üzerine ağabeyi gözaltına aldı. Ömer Faruk Akyol, burada kardeşini öldürerek, ilaçlama tankının içerisine attığını itiraf etti. Ömer Faruk Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BANA AĞABEY DEMİYOR VE LAKAP TAKIYORDU'

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu Ömer Faruk Akyol, hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Ömer Faruk Akyol'un iddianamede yer alan ifadesinde, "Akşam saatlerinde Yunus Emre'ye tarlaya giderek çalışmamız gerektiğini söyledim. Bunun üzerine Yunus bana küfür ederek bağırdı, gelmek istemediğini söyledi. Ben de sinirlenerek, 2-3 defa sırtına vurdum. Bir süre sonra, içi su dolu ilaç tankının içerisine girip serinlemek istediğini söyleyince öfkelendim, 3-4 dakika boyunca tekmeleyerek darbettim. Yunus baygınlık geçirdi. Ben de korktuğumdan dolayı Yunus'u kucaklayarak ilaçlama tankının içerisine attım. İlaç tankının içerisinde sadece su vardı. İlaç tankının filtresini koyduktan sonra, kapağını sıkıca kapattım. Korktuğumdan dolayı aileme bir şey söyleyemedim. Yunus'u dışarıda arıyor gibi yaptım. Bir anlık öfkeyle hareket ettim ve kendimi kaybettim. Bana çoğu zaman 'ağabey' diye hitap etmiyordu. Bana lakaplar takıyordu. Bu sebeple kendisine çok kızıyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

'BİR OĞLUMU MEZARA, DİĞER OĞLUMU CEZAEVİNE YOLLADIM'

Öte yandan Yunus Emre ile Ömer Faruk Akyol'un babaları Hüseyin Akyol (41), Ömer Faruk Akyol'dan şikayetçi olmadı. Baba Akyol, ''Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine yolladım. Kimden ne için şikayetçi olayım'' sözlerine yer verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcısı, sanık Ömer Faruk Akyol hakkında, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Akyol, önümüzdeki günlerde Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



