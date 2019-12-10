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Kardeşini sokak ortasında bıçakladı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesi terminal girişinde meydana gelen kavgada Oğuz N. (40), kardeşi Yusuf N.'yi (38) bıçakla yaraladı. İnegöl ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yusuf N. ile kardeşi...
GÜVENLİK 10.12.2019, 20:48
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesi terminal girişinde meydana gelen kavgada Oğuz N. (40), kardeşi Yusuf N.'yi (38) bıçakla yaraladı.
İnegöl ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yusuf N. ile kardeşi Oğuz N., terminal girişinde karşılaştı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz N., yanında bulunan bıçakla kardeşi Yusuf N.'yi bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan ağabey ise olay yerine gelen polise teslim oldu.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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