Kardeşini öldürüp cesedini battaniyeye sarıp Yeşilırmak'a atmış

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA’da 24 Ocak tarihinde Yeşilırmak Nehri’nde cesedi bulunan Erdal Özdemir'i ağabeyi H.Ö.'nün öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey H.Ö., tutuklandı.

Olay, 24 Ocak 2017 tarihinde Amasya’nın merkeze bağlı Kayrak köyü yakınlarında meydana geldi. Köylüler battaniyeye sarılı ceset gördüklerini belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesedin Tokat'ın Turhal İlçesi&ne bağlı Eriklitekke Köyü'nde oturan Erdal Özdemir olduğunu tespit edildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri Erdal Özdemir'in babası M.Ö, annesi Y.Ö, ağabeyleri S.Ö. ve H.Ö. ile ablası G.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kardeşlerden birisi Erdal Özdemir'i ağabeyi H.Ö.'nün işlediğini söyledi.

Jandarmaya ifade veren H.Ö., kardeşi ile uzun süreden bu yana aralarına husumet olduğunu, başına balta ile vurarak öldürdüğünü daha sonrada battaniyeye sararak Yeşilırmak Nehri'ne attığını itiraf etti. Jandarmada ki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası M.Ö., annesi Y.Ö., ağabeyi S.Ö. ve ablası G.A. ise, serbest bırakıldı.