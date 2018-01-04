Kardeşi dilenci çıkan Ali Coşar: Kardeş kardeşe bunu yapmaz

KONYA'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar'ın (48), hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul'da 2015- 2016 yıllarında 'dilencilik yaptığı' gerekçesiyle kesilen 2 bin 500 lira para cezası almasının nedeni ortaya çıktı. Cezaların Ali Coşar'ın İstanbul'da oturan kardeşi Musa Coşar'ın (46), ağabeyinin kimlik bilgilerini kullanarak dilencilik yaptığı belirlendi.Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını öğrenen Ali Coşar, "Cezası neyse çeksin. Ondan şikayetçiyim. Kardeş, kardeşe bunu yapmaz. Karşıma kardeşimin çıktığı için çok utanıyorum" dedi. Musa Coşar da dün İstanbul'da polis tarafından yakalandı.Yaklaşık 35 yıldan bu yana demir doğrama ustası, 20 yıldır atölyesini işleten 4 çocuk babası Ali Coşar, geçen Ağustos ayında vergi dairesinden gelen mesajla şoke oldu. Cep telefonuna borç bildirisi mesajı gelmesi üzerine vergi dairesine giden Coşar, 2015-16 yılları arasında İstanbul'da 'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını duyunca şaşırdı. Coşar, dilenci olmadığını belirterek, hakkında uygulanan para cezalarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu ancak, mahkeme başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddetti. Coşar, bunun üzerine BİMER'e başvurdu.İSTANBUL'DA YAKALANDIAli Coşar, başına gelen olayı geçen 30 Aralık günü muhabirine anlatıp, haberlerin yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, dilencilik yaparken yakalanan bir kişi, kimliğini kaybettiğini ve adının Ali Coşar olduğunu öne sürdü. İskele Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin burada yapılan kimlik tespitinde adının Musa Coşar olduğu, ağabeyi Ali Coşar'ın kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceki senelerde Ali Coşar adında kimlik taşıdığı ancak aynı kimliğin yakalandığında üzerinden çıkmadığı ifade edildi.DİLENCİ KARDEŞİ ÇIKTIAli Coşar, dilenci olmadığını kanıtlamak isterken kendi kimliğiyle dilencilik yapan kişinin kardeşi çıkması üzerine şoke oldu. Kardeşiyle 15 yıldan uzun süreden bu yana görüşmediğini belirten Ali Coşar, şöyle devam etti:"Kardeşimden, şüpheleniyordum ama kesin emin olmadığım için ismini paylaşmadım. Savcılığa 'Kardeşim İstanbul'da 15 yıldır görüşmüyorum. Ama o insandan şüpheleniyorum, kesin emin değilim' diye dilekçe verdim. Kardeşimi uzun zamandır görmüyorum ve bu olayda kardeşimin çıkması beni üzdü. Savcılığa giderek şikayetçi olduğumu belirttim. Bugün bana yapan yarın başkasının canını daha çok yakar. Onun için cezasını çekmesini istiyorum."'ÇOK UTANIYORUM'Coşar, kardeşinin dilencilik yaptığını duyduğumda çok şaşırdığını anlatırken, "Kardeş; can, canından bir parça demek. İstemezdim onun böyle konularda karşıma çıkmasını. Kardeş kardeşe bunu kesinlikle yapmaz. Bir başkası yapsa kendimi bu kadar kötü hissetmezdim. Ama karşıma aynı canı, aynı kanı taşıyan insan çıktı. Kardeşim çıktığı için çok utanıyorum. Cezası neyse çeksin. Bana yazılan cezaların da kalkmasını istiyorum. Çünkü benim kabahatim yok, haberim yok. 'Ağabeyim; 'Onun bilgilerini kullandığımı biliyordu' demiş. Ben nereden bileceğim. Bilsem izin verir miyim. Bilsem kendimi aklamak için neden bu kadar uğraşayım? İddia ettiği gibide babamdan kalan bir miras yok" diye konuştu.

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