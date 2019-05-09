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Kardan kapalı Selim-Göle karayolu, 6 ay sonra açıldı

Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), () - KARS'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan karayolunda karla mücadele çalışmaları tamamlandı. 1700 rakımda bulunan Kızılgedik geçidinde iş makineleri yer yer 5 metreye ulaşan...

Kardan kapalı Selim-Göle karayolu, 6 ay sonra açıldı

Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), () - KARS'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan karayolunda karla mücadele çalışmaları tamamlandı. 1700 rakımda bulunan Kızılgedik geçidinde iş makineleri yer yer 5 metreye ulaşan karları temizledi.
Selim ve Göle ilçesinde ulaşımı sağlayan yaklaşık 120 kilometrelik yola alternatif olarak yapılan yeni karayolu 4 yıl önce ulaşıma açıldı. İki ilçe arasındaki mesafeyi yaklaşık 70 kilometreye düşüren karayolunda, kış aylarında 1700 metrelik Kızılgedik geçidinde yoğun kar ve tipiden dolayı yaklaşık 6 ay süreyle ulaşım sağlanamıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte karayolları ekipleri, iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan yolun açılması için çalışmalarına başlıyor. Bu kış sezonunun da sona ermesinin ardından iş makineleri başta Kızılgedik geçidi olmak üzere kar temizliği yaparak yolu tek şeritli de olsa ulaşıma açtı. Metrelerce yükseklikteki kar kütlelerinin arasında ilerleyen sürücüler, bölgeye tünel yapılmasını istedi.
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