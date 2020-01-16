Son Dakika
Karda mahsur kalan aileyi JAK timi kurtardı
GÜVENLİK 16.01.2020, 17:08
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilleriyle yola çıktıktan sonra karda mahsur kalan 4 kişilik aileyi bölgede görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Sarıkamış ilçesi Kızılçubuk köyü, Kızılçubuk Deresi yürüyüş yolu mevkisinde 14 Ocak günü şehitlik ziyareti yapmak amacıyla otomobilleriyle yola çıkan 4 kişilik aile, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Ailenin cep telefonu ile yardım istemesi üzerine Kars Valiliği, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'nı harekete geçirdi. JAK timi, arazi araçları ile kısa sürede bölgeye hareket ederek, aileye ulaştı. JAK timi otomobilin lastiklerine zincir bağlayarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından anne, baba ve iki çocuğunu güvenli bir şekilde Sarıkamış ilçe merkezine getirdi.
Aile, JAK timine teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sarıkamış ilçesi Kızılçubuk köyü, Kızılçubuk Deresi yürüyüş yolu mevkisinde 14 Ocak günü şehitlik ziyareti yapmak amacıyla otomobilleriyle yola çıkan 4 kişilik aile, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Ailenin cep telefonu ile yardım istemesi üzerine Kars Valiliği, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'nı harekete geçirdi. JAK timi, arazi araçları ile kısa sürede bölgeye hareket ederek, aileye ulaştı. JAK timi otomobilin lastiklerine zincir bağlayarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından anne, baba ve iki çocuğunu güvenli bir şekilde Sarıkamış ilçe merkezine getirdi.
Aile, JAK timine teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016