Karda 20 metreden düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN, () - MERSİN'in Gülnar İlçesi'nde tarlasına yaya olarak giderken kar ve buzlanma nedeniyle kayarak 20 metre aşağı yuvarlanan 75 yaşındaki Nuri Sümbül'ü itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Gülnar İlçesi Konur Mahallesi'nde oturan çiftçi Nuri Sümbül, tarlaya yaya olarak giderken kar ve buzlanmanın etkisiyle dengesini kaybederek, 20 metre aşağı yuvarlandı. Yerinden kalkamayan Sümbül'e ulaşamayan aile kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonucu Nuri Sümbül, düştüğü yerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımı ile Nuri Sümbül'ü kurtardı. Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sümbül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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